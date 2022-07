Bankitalia, Visco: ‘inflazione molto elevata quest’anno, tornerà attorno al 2% in 2024’

Così il numero uno di Bankitalia Ignazio Visco, nel suo intervento all’assemblea annuale dell’ABI. “L’inflazione resterebbe molto elevata nella media di quest’anno; già nel 2023 mostrerebbe una decisa flessione, per tornare attorno al 2 per cento nel 2024. Le più recenti previsioni delle maggiori istituzioni internazionali e degli analisti privati,nonché quelle desumibili dalle quotazioni delle attività finanziarie indicizzate ai prezzi al consumo, confermano che le aspettative a lungo termine rimangono sostanzialmente in linea con la definizione di stabilità monetaria della Banca centrale europea (BCE)”.