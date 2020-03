Zona euro, S&P avverte: con 4 mesi di lockdown Pil potrebbe calare del 10%

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

I costi economici della pandemia di coronavirus per l'Europa stanno aumentando rapidamente, di pari passo con le misure per contenere l'aumento del virus, sia in Europa sia all'estero. "L'economia dell'eurozona e quella del Regno Unito potrebbero affrontare una recessione nel 2020, con un calo atteso del 2%", ha dichiarato l'economista senior di S&P Global Rating, Marion Amiot, presentando oggi le ultime previsioni economiche sull’Europa. E nello stesso report S&P avverte che con quattro mesi di lockdown il Prodotto interno della zona euro (Pil) potrebbe registrare quest'anno una flessione del 10 per cento."I rischi sono ancora al ribasso, poiché la pandemia potrebbe durare più a lungo ed essere più diffusa di quanto attualmente prevediamo", spiegano gli economisti di S&P.