Xpeng varca il confine della Cina e aprirà il suo primo store a Stoccolma

Alessandra Caparello 11 febbraio 2022 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Xpeng, il produttore cinese di veicoli elettrici, prevede di aprire il suo primo negozio autogestito fuori dalla Cina, ossia a Stoccolma, in Svezia. La casa automobilistica elettrica cinese collaborerà con Emil Frey nei Paesi Bassi per sviluppare la sua rete di vendita e assistenza nonché per gestire i negozi a marchio XPeng in tutto il Paese; in Svezia, ha annunciato un accordo di collaborazione retail con il concessionario di automobili Billa. Billa possiede 58 concessionarie e 66 centri di assistenza.