Volvo Trucks lancia una gamma completa di autocarri elettrici a partire dal 2021 in Europa

Alessandra Caparello 5 novembre 2020 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Volvo Trucks lancerà una gamma completa di autocarri elettrici a partire dal 2021 in Europa. La Volvo Trucks, si legge in una nota, sta eseguendo i test dei camion elettrici pesanti Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX, che saranno utilizzati per il trasporto regionale e le operazioni di costruzione urbana in Europa. "Aumentando rapidamente il numero di autocarri elettrici pesanti, vogliamo aiutare i nostri clienti e gli acquirenti di trasporti a raggiungere i loro ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Siamo determinati a continuare a guidare il nostro settore verso un futuro sostenibile," afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. Volvo Trucks ha iniziato a produrre i modelli Volvo FL Electric e Volvo FE Electric nel 2019. Si tratta di autocarri elettrici destinati alla distribuzione in città e alle operazioni di nettezza urbana, principalmente in Europa. In Nord America le vendite del Volvo VNR Electric, camion per il trasporto regionale, inizieranno il 3 dicembre 2020.