Villeroy (BCE): "Ragionevole che i tassi saranno sopra lo zero quest'anno"

Alessandra Caparello 6 maggio 2022 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

I tassi di interesse potrebbero aumentare sopra lo zero quest'anno se l'economia della zona euro non subirà un'altra battuta d'arresto. A dirlo Francois Villeroy de Galhau, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea.In un discorso a Parigi, il capo della Banca di Francia ha anche suggerito che la BCE dovrebbe concludere gli acquisti netti di obbligazioni alla fine di giugno, condizione necessaria per aumentare il tasso di deposito dal suo attuale livello di -0,5%.