Villeroy (BCE): "Possibile stop agli acquisti di bond nel terzo trimestre"

Alessandra Caparello 16 febbraio 2022 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Gliacquisti da parte della Bce potrebbero terminare nel terzo trimestre di quest'anno, ma le modifiche alla politica monetaria della banca centrale potrebbero significare che gli aumenti dei tassi potrebbero non seguire immediatamente. Così Francois Villeroy de Galhau, il governatore della banca centrale francese, parlando alla CNBC sottolineando che l'aumento dell'inflazione e i rischi geopolitici significano che la banca centrale dovrebbe portare un livello di "opzionalità" nel suo pensiero quando si riunirà di nuovo il 10 marzo. "Per me, una maggiore opzionalità significa che probabilmente dovremmo decidere una data di fine degli acquisti netti di attività ... E penso che potrebbe essere intorno al terzo trimestre ma il punto preciso deve essere discusso", ha detto Villeroy.