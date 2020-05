Verbali Bce: crescono le aspettative di un possibile aumento Pepp nel breve termine

Alessandra Caparello 22 maggio 2020 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio direttivo pienamente disposto ad aumentare le dimensioni del PEPP e ad adeguarne la composizione, per quanto necessario e per tutto il tempo necessario. Così si legge nei verbali della Bce, pubblicati oggi relativi alla riunione di politica monetaria del 30 aprile scorso.In ogni caso, il Consiglio si è detto pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, se del caso, per garantire che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in modo sostenuto, in linea con il suo impegno.“Il consiglio (…) agirebbe comunque sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per la data del prossimo consiglio nel mese di giugno. Lo farebbe qualora ritenesse insufficienti le misure di stimolo monetario finora messe in campo” come si legge nella trascrizione della riunione. Il prossimo consiglio di politica monetaria Bce è in agenda il 4 giugno.