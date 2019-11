Veicoli elettrici: Equita conferma view positiva, atteso recupero nella seconda metà del 2020

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 17:36

MILANO (Finanza.com)

Equita non cambia idea e conferma la sua view positiva sulle società esposte al trend dell'elettrificazione dei veicoli. Dopo un forte inizio anno, le immatricolazioni di veicoli elettrificati nel terzo trimestre 2019 sono state più deboli a causa dell`indebolimento della fiducia dei consumatori e del forte calo degli incentivi in Cina.La situazione però può cambiare alla luce della regolamentazione sulle emissioni delle auto in Europa e il lancio di nuovi modelli da parte degli original equipment manufacturer (OEM), "Ragioni forti per attendersi un consistente recupero dal secondo semestre dell'anno prossimo", spiegano gli analisti della sim milanese.In questo scenario Equita indica Umicore (con rating buy) come il titolo preferisto, spiegando "che beneficia dei recenti contratti con i principali giocatori di batterie e delle restrizioni normative sull’inquinamento in Europa e in Cina".Oltre al gruppo belga, Equita indica tra le società europee meglio posizionate per beneficiare dell’adozione accelerata di X Electrical Vehicle (xEV, auto elettrica stampata in 3D): Johnson Matthey, Infineon, STM, Solvay e appunto Umicore.