Variante Covid: von der Leyen (Commissione Ue) importante agire in modo rapido e unito

Valeria Panigada 26 novembre 2021 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

"E' fondamentale agire in modo molto rapido, efficiente e unito". Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha commentato la notizia sulla nuova variante del Covid-19, la varante Nu, che presenterebbe secondo gli esperti ben 32 diverse mutazioni nella proteina spike. "Sappiamo che le mutazioni possono portare alla nascita e alla diffusione di varianti ancora più preoccupanti che potrebbero diffondersi in tutto il mondo in pochi mesi", ha sottolineato.La Commissione europea ha proposto oggi agli Stati membri di attivare il "freno di emergenza" sui viaggi dai paesi dell'Africa meridionale e da altri paesi coinvolti, per limitare la diffusione della nuova variante."Tutti i viaggi aerei verso questi paesi dovrebbero essere sospesi fino a quando non avremo una chiara comprensione del pericolo rappresentato da questa nuova variante - ha detto la von der Leyen - E i viaggiatori di ritorno da questa regione dovrebbero attenersi a rigide regole di quarantena".