Vaccino anti-Covid: Commissione Ue firma contratto con AstraZeneca per 300 mln di dosi

Valeria Panigada 27 agosto 2020 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

LaCommissione europea ha annunciato oggi la firma per conto degli Stati membri dell'Ue, di un contratto con la società farmaceutica inglese AstraZeneca riguardante l'acquisto di un possibile vaccino contro il Covid-19. Grazie al contratto, tutti gli Stati membri potranno acquistare 300 milioni di dosi del candidato vaccino di AstraZeneca, con un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi, da distribuire su base proporzionale alla popolazione. Il candidato vaccino di AstraZeneca è già in studi clinici di fase II/III su larga scala dopo i risultati promettenti nella fase I/II. La Commissione continua a discutere accordi simili con altri produttori di vaccini e ha concluso con successo colloqui esplorativi con Sanofi-GSK il 31 luglio, Johnson & Johnson il 13 agosto, CureVac il 18 agosto e Moderna il 24 agosto.