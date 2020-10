Vaccino anti-Covid: Commissione Ue firma accordo con J&J per fornitura di 400 mln dosi

Valeria Panigada 8 ottobre 2020 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

LaCommissione europea ha raggiunto un accordo con Johnson & Johnson per assicurarsi una fornitura del vaccino anti-Covid fino a 400 milioni di dosi. Questo è il terzo contratto di questo tipo che l'Unione europea firma con i produttori di vaccini, dopo due preordini da AstraZeneca e Sanofi. Secondo i termini dell'accordo, i paesi europei potranno ottenere fino a 400 milioni di dosi del vaccino del gruppo farmaceutico americano una volta ottenuto il via libera dal regolatore europeo dei farmaci per la sua commercializzazione. "Il contratto consente agli Stati membri di acquistare vaccini per 200 milioni di persone - si legge nel comunicato - con la possibilità di acquistare vaccini per altri 200 milioni di dosi".