Vaccino anti-Covid: Commissione Ue firma accordo con Astrazeneca per acquisto di 300 mln di dosi

Valeria Panigada 14 agosto 2020 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha raggiunto un primo accordo con l'azienda farmaceutica AstraZeneca per l'acquisto di un potenziale vaccino contro il Covid-19. La notizia, annunciata oggi da Bruxelles, segue quella relativa ai colloqui esplorativi intrapresi con Sanofi-GSK, annunciati il ​​31 luglio, e con Johnson & Johnson di ieri.Una volta che il vaccino si dimostrerà sicuro ed efficace contro il virus, la Commissione avrà la possibilità di acquistare 300 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, con un'opzione per acquistarne altri 100 milioni, per conto degli Stati membri. La Commissione, precisa, continua a discutere accordi simili con altri produttori di vaccini.L'accordo approvato oggi sarà finanziato attraverso l'Emergency Support Instrument, che dispone di fondi dedicati alla creazione di un portafoglio di potenziali vaccini con diversi profili e prodotti da diverse aziende.