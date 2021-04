Vaccino Covid: Ursula von der Leyen, fiduciosa che sarà vaccinato il 70% degli europei a luglio

Valeria Panigada 23 aprile 2021 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Entro la fine di luglio il 70% degli europei dovrebbe essere vaccinato. E' la previsione di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che oggi è andata in vista allo stabilimento di Pfizer a Puurs, in Belgio. "Grazie a partner forti e affidabili comePfizer e BioNTech, la vaccinazione nell'Ue sta accelerando - ha scritto la von der Leyen su Twitter - Sono fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% di tutti gli adulti dell'Ue già a luglio".In un anno, il sito di Puurs ha prodotto 1 miliardo di dosi di vaccino anti-Covid e l'European Medicines Agency (Ema) ha appena approvato l'aumento della capacità produttiva di questo sito di un ulteriore 20%. Questo lo renderà uno dei più grandi siti di produzione di vaccini in Europa. "Stiamo negoziando - ha anticipato la presidente della Commissione europea - un nuovo contratto per garantire 1,8 miliardi di dosi per il 2021-2023".