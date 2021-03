Vaccini: von der Leyen, prime dosi Johnson & Johnson in arrivo ad aprile

Redazione Finanza 17 marzo 2021 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

"Lapartenza è stata dura, ma ora stiamo facendo progressi sulla vaccinazione". È quanto si legge in un tweet di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. In particolare, von der Leyen ha sottolineato che "BionTech-Pfizer e Moderna stanno mantenendo i loro contratti" e "i primi vaccini Johnson & Johnson in arrivo ad aprile". Secondo il presidente della Commissione Ue, è possibile "raggiungere l'obiettivo di vaccinare completamente il 70% degli adulti entro la fine dell'estate".