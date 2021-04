Vaccini: Danimarca sospende somministrazione Astrazeneca

Titta Ferraro 14 aprile 2021 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

La Danimarca è il primo paese dell'Unione Europea a sospendere definitivamente il vaccino AstraZeneca. Il paese nordico, attraverso la Danish Health Authority, ha fatto sapere che la campagna di vaccinazione contro Covid-19 proseguirà senza utilizzare più il vaccino di AstraZeneca. L'utilizzo di AstraZeneca in Danimarca era stato sospeso l'11 marzo, per approfondire i possibili legami tra il vaccino ed episodi di coaguli.Allo stesso tempo la Danimarca ha anche sospeso la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson in attesa di ulteriori indagini (ieri le autorità USA hanno fatto lo stesso).