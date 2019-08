Ue: allo studio maxi fondo da 100 miliardi per sostenere aziende europee (Ft)

Valeria Panigada 23 agosto 2019 - 15:22

LaCommissione europea starebbe studiando la creazione di un maxi fondo da 100 miliardi di euro per sostenere le grandi aziende europee e aiutarle a competere con colossi americani e cinesi, dal calibro di Apple, Google e Alibaba. Lo rivela il Financial Times, citando un documento interno sul cosiddetto European Future Fund. Secondo l'indiscrezione, il fondo verrà finanziato dagli Stati membri per investire in settore strategici chiave nei quali l'Europa è rimasta indietro rispetto ai rivali.