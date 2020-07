Ue, Gentiloni: 'sostenibilità debito rimane tra problemi futuro, ripresa da crisi contrastata'

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

"La sostenibilità del debito è uno dei problemi del futuro, che la discussione di questi mesi non può cancellare". Così il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, nel corso di un' audizione alla Camera. Quello della sostenibilità del debito è un tema che neanche l'emergenza del coronavirus può cancellare.L'ex presidente del Consiglio ha affermato, anche, che "ci troviamo ancora di fronte a una fase di incertezza". Di conseguenza, "pur non essendoci al momento una seconda ondata (di COVID), ci troviamo di fronte a una situazione di incertezza perché nessuno è in grado di prevedere quale sarà l'evoluzione dei prossimi mesi"."Nelle nostre previsioni che diffonderemo la prossima settimana - ha precisato ancora Gentiloni - questa incertezza si farà sentire nei ritmi dell'auspicata ripresa, che potrebbe rivelarsi piuttosto contrastata".