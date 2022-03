Ue: 10 e 11 marzo incontro a Versailles, punto su situazione Ucraina e su temi difesa ed energia

Daniela La Cava 9 marzo 2022 - 08:52

Si terrà il 10 e l'11 marzo a Versailles la riunione informale del Consiglio europeo guidato dal presidente Charles Michel. In vista del vertice, Michel precisa che saranno tre i punti sui quali focalizzarsi: rafforzare le capacità di difesa; ridurre la dipendenza energetica, in particolare da gas, petrolio e carbone russi, e infine costruire una base economica più solida.Quanto al programma, l'incontro inizierà il 10 marzo alle 17:30 e l'obiettivo della prima giornata è quello di concentrarsi sulla situazione in Ucraina, oltre che sui temi di difesa ed energia. L'11 marzo, la sessione mattutina sarà dedicata al nuovo modello di crescita e investimento europeo, alla presenza del presidente della Banca Centrale Europea (Bce) e del presidente dell'Eurogruppo.