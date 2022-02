Ucraina: von der Leyen e Michel, "condanniamo con massima fermezza attacco militare senza precedenti della Russia"

Daniela La Cava 24 febbraio 2022 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

"Condanniamo con la massima fermezza l'attacco militare senza precedenti della Russia contro l'Ucraina. Con le sue azioni militari non provocate e ingiustificate, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e minando la sicurezza e la stabilità europea e globale". E' quanto hanno dichiarato in un comunicato congiunto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e quello della Commissione europea, Ursula von der Leyen."Chiediamo alla Russia di cessare immediatamente le ostilità, di ritirare le sue forze armate dall'Ucraina e di rispettare pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina", rimarcano i due leader.Il presidente Michel ha convocato d'urgenza una riunione straordinaria del Consiglio europeo. I leader dell'UE si incontreranno più tardi per discutere della crisi e di ulteriori misure restrittive che imporranno conseguenze massicce e gravi alla Russia per la sua azione, in stretto coordinamento con i nostri partner transatlantici. La presidente von der Leyen delineerà un ulteriore pacchetto di sanzioni in fase di definizione da parte della Commissione europea e che il Consiglio adotterà rapidamente."Deploriamo la perdita di vite umane e la sofferenza umanitaria. L'UE e i suoi Stati membri sono pronti a fornire urgentemente una risposta alle emergenze umanitarie. Chiediamo alla Russia e alle formazioni armate sostenute dalla Russia di rispettare il diritto umanitario internazionale", aggiungono precisando che stanno coordinando la risposta con i partner internazionali, compresi la NATO e il G7, i cui leader si incontreranno oggi.