Ucraina: board Banca Mondiale approva pacchetto aiuti da 489 mln$

Daniela La Cava 8 marzo 2022 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione della World Bank ha approvato un pacchetto di assistenza supplementare immediato per l'Ucraina, chiamato 'Financing of Recovery from Economic Emergency in Ukraine – or FREE Ukraine –' per 489 milioni di dollari. "Il pacchetto approvato dal board consiste in un prestito aggiuntivo per 350 milioni di dollari e garanzie per un importo di 139 milioni di dollari", si legge nel comunicato stampa della Banca Mondiale.