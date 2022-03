Ucraina: Moody's taglia giudizi 7 banche, rating sotto osservazione per ulteriore downgrade

Redazione Finanza 10 marzo 2022 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Moody's ha rivisto al ribasso i rating di sette banche ucraine in scia al taglio del giudizio sovrano su Kiev a "Caa2" da "B3", con i rating che restano sotto osservazione per un ulteriore downgrade."L'azione odierna è stata innescata dall'intensificarsi dell'invasione militare russa dell'Ucraina, che avrà un impatto severo sulle condizioni economiche dell'Ucraina e sullo scenario operativo delle banche. L'impatto di un conflitto militare potenzialmente prolungato si riflette anche nel cambiamento del profilo macro dell'Ucraina in 'molto debole' da 'debole'", si legge nel report dell'agenzia di rating Usa.In particolare, sono stati rivisti al ribasso i rating di lungo termine di Privatbank, Savings Bank of Ukraine, Ukreximbank, JSC 'Raiffeisen Bank', Pivdennyi Bank, Jscb, Tascombank Jsc e Bank Vostok Pjsc.