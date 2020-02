Ubs pesca in Ing per il nuovo ceo: Hamers prenderà il posto di Ermotti

Titta Ferraro 20 febbraio 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di amministrazione di UBS Group AG ha annunciato di aver nominato Ralph Hamers come nuovo amministratore delegato del Gruppo. Hamers, attuale amministratore delegato di Ing, entrerà a far parte di UBS come membro del Consiglio Direttivo del Gruppo il 1° settembre 2020 ed entrerà in carica come ceo dal n vigore dal 1° novembre 2020."Il Consiglio ha preso la decisione di nominare Ralph Hamers come successore del ceo del Gruppo Sergio Ermotti a seguito di un processo di selezione approfondito e rigoroso, che riflette l'impegno dell'azienda a favore di un forte governo societario", si legge in una nota della banca elvetica.Ermotti è stato alla guida della maggiore banca elvetica negli ultimi nove anni.