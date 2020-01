Ubs: Standard Ethics abbassa outlook a negativo da stabile

Daniela La Cava 22 gennaio 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha modificato l’outlook di UBS Group da “stabile” a “negativo”. Il rating attuale rimane “E+”. "A livello generale, la meta-strategia di Ubs sembra allinearsi alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità emesse da Onu, Ocse e Ue come si evince, ad esempio, dalla struttura di corporate governance e governance della sostenibilità le quali appaiono avanzate - spiega Standard Ethics in un report dedicato al gruppo svizzero -. Nondimeno, in base alla nostra metodologia, si segnalano ampi margini di miglioramento sul fronte della gestione e prevenzione dei rischi". "La banca svizzera sta affrontando alcuni casi controversi, alcuni dei quali in via di definizione", aggiunge l'agenzia.