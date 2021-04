UE: in vigore per sei mesi dazi sull'import dalla Cina di prodotti laminati

Alessandra Caparello 12 aprile 2021 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Nuovi dazi sui prodotti laminati importati dalla Cina nell’Ue. A stabilirlo la Commissione europea a seguito di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio dalla Cina, per cui sono stati imposti nuovi dazi - compresi tra il 19,3% e il 46,7% a seconda dell'esportatore - per l’import dalla Cina.Le tariffe saranno in vigore per sei mesi, ma potranno essere prorogate per cinque anni.