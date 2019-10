UBS: utili III trimestre scendono del 16%, colosso svizzero lamenta tassi negativi e politica monetaria espansiva

Laura Naka Antonelli 22 ottobre 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Il colosso bancario svizzero UBS ha assistito nel terzo trimestre a un calo dei suoi profitti, su base annua, pari a -16%, accusando un tonfo di quasi -60% nella divisione di investment banking. La banca ha parlato di "un contesto sfidante".Per la precisione, stando a quanto riporta la Cnbc, gli utili netti da attribuire agli azionisti sono scesi a $1,049 miliardi, rispetto agli $1,2 miliardi del terzo trimestre del 2018.Gli utili operativi si sono attestati a $7 miliardi, rispetto ai $7,5 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, mentre il ROTE è sceso all'8,7%, rispetto all'11,1% precedente; in calo anche il CET1, al 13,1% dal 13,5% del terzo trimestre dello scorso anno."I persistenti tassi bassi e negativi e le attese di ulteriori manovre di politica monetaria accomodante incideranno negativamente i margini netti, rispetto allo scorso anno", si legge nel comunicato di UBS.In particolare, per l'appunto, la divisione di investment banking ha assistito a un tonfo di quasi -60% in termini di profitti operativi al lordo delle tasse.