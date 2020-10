UBS: utile netto in aumento ben oltre le stime. Proposto riacquisto il prossimo anno

Alessandra Caparello 20 ottobre 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Utile netto raddoppiato nel terzo trimestre dell’anno per UBS registrando un aumento del 99% a 2,1 miliardi di dollari mentre il reddito operativo è salito del 26% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, toccando quota 8,9 miliardi di dollari.Inoltre la divisione di investment banking di Ubs ha registrato un aumento dell'utile ante imposte del 268%. “I risultati del terzo trimestre continuano a dimostrare che la nostra strategia ci sta differenziando e acceleriamo continuamente il ritmo del cambiamento", ha detto l'amministratore delegato Sergio Ermotti nel suo ultimo mese da amministratore delegato della banca svizzera. L’istituto elvetico ha deciso inoltre di stanziare 1,5 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni proprie il prossimo anno. Oltre al riacquisto, la banca ha accantonato 1 miliardo di dollari per un dividendo in contanti che prevede di proporre agli azionisti in aprile. Le prospettive di riacquisto della banca sono state un punto chiave per gli investitori e gli analisti in vista dei risultati.