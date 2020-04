UBS: nessuno stop al dividendo ma pagamento in due tranche

Alessandra Caparello 9 aprile 2020 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Nessuno stop al dividendo ma pagamento in due tranche: questa la soluzione trovata da UBS il cui cda ha proposto agli azionisti di approvare il pagamento del dividendo di 0,73 dollari per azione per l'esercizio 2019, precedentemente annunciato, in due rate.La prima riguarda la distribuzione di un dividendo di 0,365 dollari per azione il 7 maggio come dividendo ordinario e la seconda il 19 novembre come compensazione straordinaria. La banca elvetica prevede inoltre di registrare un utile netto nel primo trimestre 2020 di circa 1,5 miliardi di dollari e che il suo capitale CET1 e i suoi coefficienti di leva finanziaria CET1 siano in linea con i suoi obiettivi.