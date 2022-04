Twitter, ex CEO Jack Dorsey critica il cda della società

Alessandra Caparello 19 aprile 2022 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

L'ex CEO di Twitter Jack Dorsey ha criticato il cda della società che sta attualmente valutando un'offerta di 43 miliardi di dollari da parte di Elon Musk per acquistare l'azienda. Dorsey siede ancora nel consiglio di amministrazione di Twitter, ma ha pianificato di lasciare quando il suo mandato scadrà alla riunione del 2022 degli azionisti, prevista per fine maggio.Rispondendo ad un utente di Twitter che parlava di "complotti e colpi di stato" che si sono verificati all'inizio della storia del consiglio di amministrazione di Twitter, Dorsey ha risposto: "è sempre stata la disfunzione dell'azienda".Dorsey ha citato il venture capitalist Fred Destin afferando: "I buoni consigli di amministrazione non creano buone aziende, ma un cattivo consiglio ucciderà una società ogni volta".