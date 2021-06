Turchia: lira al minimo storico. Nuovo attacco di Erdogan ai tassi di interesse

Alessandra Caparello 3 giugno 2021 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

La lira turca tocca il minimo storico dopo che Erdogan rinnova la richiesta di tagliare i tassi di interesse. Gli investitori hanno espresso preoccupazione per ciò che vedono come la mancanza di indipendenza della banca centrale turca da Erdogan, che ha detto che i tassi di interesse sono "il diavolo". "Se rimuoviamo il peso dei tassi d'interesse dagli investimenti e dai costi, allora entreremo in un ambiente più calmo, perché sono i tassi d'interesse a causare l'inflazione dei costi", ha detto Erdogan.