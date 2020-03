Turchia: banca centrale taglia tassi al 9,75% da 10,75%

Daniela La Cava 17 marzo 2020 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

Anche la banca centrale turca taglia i tassi di interesse. L'istituto guidato da Murat Uysal ha abbasato di 100 punti base il tasso di interesse di riferimento (il repo a una settimana), portandolo dal 10,75% al 9,75 percento.Una nuova mossa in uno scenario dominato dall'emergenza da coronavirus. "Alla luce degli sviluppi riguardanti la diffusione del coronavirus hanno indebolito le prospettive di crescita globale, le banche centrali delle economie avanzate ed emergenti hanno adottato misure espansive coordinate. La pandemia è attentamente monitorata per il suo impatto globale in evoluzione sui flussi di capitale, sulle condizioni finanziarie, sul commercio internazionale e sui prezzi delle materie prime", si legge nella nota della banca centrale turca.