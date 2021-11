Trimestrali banche europee: nel mirino quinto trimestre consecutivo oltre aspettative

Redazione Finanza 5 novembre 2021 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

La stagione degli utili delle banche europee per il terzo trimestre 2021 è già entrata nel vivo e anche in questo triemstre si sta assistendo "a performance esaltanti in quasi tutti i campi". Lo sottolineano gli esperti del del team azionario globale di Algebris secondo i quali "le banche europee possono battere le aspettative anche in futuro, in particolare grazie alla ripresa della domanda di prestiti delle imprese, oltre che per le stime di perdita sui prestiti che rimangono ancora troppo prudenti, infine per un aumento dei tassi potenzialmente molto più vicino per le banche centrali dei mercati sviluppati, unitamente all’incorporazione dei rialzi dei tassi già visti in molti paesi dei mercati emergenti, verso i quali le banche europee hanno un’esposizione"."Nonostante la forte performance del settore da inizio anno, lo stesso non sta ancora scontando gli aggiornamenti al rialzo sugli Earnings Per Share (EPS) dei prossimi 12 mesi, il che significa che il settore è stato effettivamente sottovalutato da inizio anno, suggerendo spazio per un continuo rialzo", aggiungono da Algebris.