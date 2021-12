Toyota: 100% di vendite a zero emissioni in Ue entro il 2035

Alessandra Caparello 3 dicembre 2021 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Toyota punta al 100% di vendite a zero emissioni in Europa entro il 2035. La casa automobilistica ha affermato che tutte le sue nuove vendite di veicoli nell'Europa occidentale saranno di modelli a emissioni zero entro il 2035. Entro il 2030, almeno la metà dei modelli Toyota sarà a emissioni zero, compresi i veicoli elettrici e le auto alimentate a idrogeno, ha dichiarato in una nota.Toyota, come altre case automobilistiche, sta producendo un gran numero di auto elettriche per soddisfare le normative sulle emissioni più severe in mercati chiave come l'Europa occidentale.A differenza di alcuni dei suoi rivali, tuttavia, Toyota non ha rinunciato però a fermare la produzione di veicoli a benzina, sostenendo che alcune parti del mondo non sono ancora pronte per passare a veicoli meno inquinanti.