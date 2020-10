Total: utile trimestrale in calo del 93% a 202 mld $

Alessandra Caparello 30 ottobre 2020 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Utile netto in calo del 93% a 202 milioni di dollari per Total che soffre per i prezzi del petrolio più bassi rispetto allo scorso anno.Il gruppo Oil & Gas francese ha registrato una produzione di idrocarburi in calo dell'11% su base annua a 2,72 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. Le vendite nel terzo trimestre per Total sono scese a 33,14 miliardi di dollari rispetto ai 48,59 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente.