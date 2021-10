Tlc: Ardian acquisisce Mila in Islanda

Daniela La Cava 25 ottobre 2021 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

La società d'investimento Ardian ha annunciato l’acquisizione del 100% in Míla, la più grande rete integrata di telecomunicazioni in Islanda, da Síminn Group, il principale operatore di telecomunicazioni islandese. Míla rappresenta il sesto investimento di Ardian Infrastructure nei Paesi Nordici, il primo in Islanda e il quarto nel settore delle telecomunicazioni in generale, e completa il portafoglio globale di Ardian in termini di diversificazione geografica e settoriale.Nella nota si legge che Míla è la più grande azienda islandese di infrastrutture per le telecomunicazioni e possiede una vasta rete composta da banda larga fissa, accesso mobile e backhaul che copre l’intero paese. Si tratta di una operazione unica nel settore delle telecomunicazioni, dato che l’attuale operatore nazionale sta vendendo la sua intera infrastruttura digitale, comprese le attrezzature attive e passive. Ardian sosterrà Míla nel miglioramento della connettività del paese attraverso investimenti significativi che contribuiranno alla diffusione della fibra e delle tecnologie 5G.