Telefonica vende unità torri in Europa e Sud America ad American Tower per 7,7 miliardi

Valeria Panigada 13 gennaio 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Telefonica, attraverso la sua controllata Telxius Telecom, ha raggiunto un accordo con American Tower Corp per la vendita della divisione delle torri di telecomunicazione europee e latinoamericane per 7,7 miliardi di euro. Nel dettaglio, Telxius Telecom venderà circa 30.722 siti torre attraverso due transazioni indipendenti: una operazione si concentrerà sulla divisione situata in Spagna e Germania, mentre l'altra riguarderà le sue attività in Brasile, Perù, Cile e Argentina. Telefonica prevede una plusvalenza di circa 3,5 miliardi di euro che dovrebbe ridurre il suo debito di circa 4,6 miliardi di euro una volta completata la vendita.