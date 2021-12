Telefonica: raggiunto accordo con i sindacati, dal 2022 uscita volontaria per 2700 dipendenti

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 12:26

L'operatore spagnolo Telefónica ha firmato oggi con i sindacati un accordo per l'occupazione che prevede un piano di uscita volontaria per il 2022. In particolare, potranno aderire al piano di uscita i lavoratori di almeno 55 anni e che sono in azienda da almeno 15 anni. Essendo questo il target di riferimento, sono state stabilite percentuali massime di adesione differenziate a seconda delle aree.La spesa del piano dipenderà dal grado di adesione, anche se Telefonica stima che vi aderiranno circa 2.700 dipendenti, il che collocherebbe il valore intorno ai 1.500 milioni di euro (al lordo delle imposte), cifra da registrare nel quarto trimestre del 2021. Il risparmio medio annuo è stimato in oltre 230 milioni di euro al 2023. "In ogni caso - precisa l'operatore telefonico - l'impatto sulla generazione di cassa sarà positivo a partire dal 2022, così come la cattura del risparmio, in quanto l'uscita dei dipendenti è prevista nel primo trimestre del 2022".