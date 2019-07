Swiss Re: sospesa Ipo di ReAssure a causa delle condizioni mercato

Daniela La Cava 11 luglio 2019 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Swiss Re sospende l'Ipo della controllata britannica ReAssure. Lo annuncia il colosso svizzero delle riassicurazioni spiegando che alla base di questa decisione ci sono le attuali condizioni di mercato. "Questa azione è in risposta alla maggiore cautela e alla debolezza della domanda da parte de grandi investitori istituzionali nel Regno Unito", si legge in una nota del gruppo elvetico. Nelle scorse settimane Swisse Re aveva comunicato il prezzo di collocamento fissato a 280-330 pence per azione, con lo sbarco alla Borsa di Londra di ReAssure previsto per questo mese.