Svolta Bce, il commento: ‘Usciamo da fase tassi negativi, è la fine dell’era in cui sono caduti i tabù monetari’

“E’ la fine dell’era in cui si è combattuto contro la deflazione in Europa, in cui sono caduti i tabù monetari, uno dopo l’altro. Usciamo da un periodo di tassi negativi e da un mondo dove tutto era anticonvenzionale ed eccezionale. Si tratta di un grande cambiamento”. Così Frederik Ducrozet, responsabile della divisione di ricerca macroeconomica di Pictet Wealth Management, commentando le novità arrivate dalla Bce di Christine Lagarde, che ieri ha annunciato la fine del piano di Quantitative easing APP a partire dal prossimo 1° luglio e un rialzo dei tassi di 25 punti base nella prossima riunione del 21 luglio, seguito da altre strette monetarie.