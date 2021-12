Svizzera mantiene tassi ai minimi storici (-0,75%), incognita Omicron su outlook economico

Giulio Visigalli 16 dicembre 2021 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

La Swiss National Bank (SNB) ha mantenuto invariati i tassi di interesse. Nella giornata di oggi, come previsto dagli analisti, sia il deposito che il tasso di riferimento sono stati mantenuti a -0,75%. A causa dell’incertezza sulla ripresa economica dovuta alla variante Omicron, il presidente della SNB, Thomas Jordan, ha ribadito il suo impegno nel mantenere i tassi sotto lo zero anche attraverso interventi valutari se necessario.La SNB vede l'economia espandersi intorno al 3% nel prossimo anno, ma molto dipenderà dall’evoluzione della pandemia nel Paese e a tal proposito il governo sta discutendo su nuove restrizioni. Nella sua ultima valutazione la SNB vede una crescita dei prezzi al consumo solo dell'1% per l’anno prossimo e dello 0,6% nel 2023. Come riportano i membri della SNB, la forza della valuta nazionale dal settembre ha aiutato il Paese a sfuggire dal picco inflazione visto nell’area euro e soprattutto negli Stati Uniti.