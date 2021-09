Svezia: Riksbank conferma tassi e consolida posizione 'dovish'

Daniela La Cava 21 settembre 2021 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

La Riksbank, la banca centrale svedese, conferma i tassi di interesse di riferimento allo 0% e si attende che rimangano ancora a questo livello nei prossimi anni. La Riksbank ha poi fatto sapere che continuerà ad acquistare titoli nel corso del quarto trimestre 2021, in linea con le precedenti decisioni. "La svedese Riksbank consolida la sua posizione dovish, senza previsioni di rialzo dei tassi", commentano gli economisti di ING, sottolineando che "nonostante una certa l'entusiasmo per i recenti dati sull'inflazione, la banca centrale svedese ha nuovamente segnalato che non intende aumentare il tasso repo nei prossimi tre anni".