Svezia: Riksbank conferma tassi a -0,25%

Daniela La Cava 24 ottobre 2019 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale svedese ha confermato il costo del denaro con tassi negativi a -0,25%, ma si è detta ancora una volta pronta ad agire. "Come in precedenza, la previsione indica che il tasso di interesse molto probabilmente sarà aumentato a dicembre allo zero per cento", si legge nella nota ufficiale dell'istituto centrale svedese."Tuttavia, l'incertezza sullo sviluppo dell'attività economica e dell'inflazione all'estero e in Svezia è considerevole - prosegue -. La previsione del Repo rate è stata rivista al ribasso e indica che il tasso di interesse rimarrà invariato per un periodo prolungato dopo l'atteso aumento di dicembre".