Sui mercati regna 'clima di risk off': tra aumento contagi, tensioni geopolitiche e deboli dati macro

Daniela La Cava 17 agosto 2021 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

E' stato un avvio di settimana caratterizzato da un clima generalizzato di risk off, con borse in calo ed acquisti su bond governativi. E la cautela sulle Borse europee prosegue anche oggi."La cautela sui mercati sta portando ad un apprezzamento delle divise rifugio e ad un recupero dei preziosi - commentano gli strategist di Mps Capital Services -. L’escalation dei contagi (la settimana scorsa sono saliti al ritmo maggiore da tre mesi a livello globale) e la delusione giunta sul fronte macro da alcuni dati cinesi e statunitensi, insieme alle rinnovate tensioni geopolitiche in Afghanistan, rimangono gli elementi chiave alla base del pessimismo. Il tutto enfatizzato dalle autorità cinesi che continuano ad annunciare nuove misure per la regolamentazione delle società tecnologiche".