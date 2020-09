Strategie di investimento: gli assicuratori mantengono approccio a lungo termine contro la crisi globale

Valeria Panigada 7 settembre 2020 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Gli assicuratori mantengono un approccio a lungo termine nelle proprie strategie di investimento per far fronte all'attuale crisi globale innescata dal Covid-19. Questo approccio permetterebbe di ridurre i rischi di portafoglio legati alle valutazioni elevate e ai timori relativi al ciclo del credito. E' ciò che emerge dal rapporto annuale di Goldman Sachs Asset Management (GSAM), dal titolo “Ready, Set, Reset”, sulle strategie d'investimento degli assicuratori globali in un contesto caratterizzato da eventi senza precedenti.Tra i risultati della ricerca emerge anche un aumento costante dell'importanza dei fattori ESG per le compagnie a livello globale. Nel 2017 la maggioranza degli intervistati (68%) non riteneva di dover prendere in considerazione i fattori ESG nelle scelte d'investimento o comunque non pensava che fossero applicabili ai loro processi d'investimento, mentre nel 2020 la maggioranza degli intervistati a livello globale non condivide quest’affermazione (79%). Un'altra tendenza di investimento che si sta diffondendo riguarda invece il digitale, con il 60% degli intervistati che ha dichiarato di investire nel settore insurtech, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente. Nel 2019 l'Asia-Pacifico è stata la regione ad aver maggiormente esplorato questo tipo di investimenti, ma nell'ultimo anno si è assistito a una crescita dell’interesse anche nelle Americhe e nell’area EMEA.