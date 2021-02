Stop lockdown in UK: Ryanair prevede boom prenotazioni biglietti aerei verso Grecia, Spagna, Italia

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2021 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

Boris Johnson annuncia il suo piano per ritirare gradualmente le misure di restrizione-lockdown varate nel Regno Unito per arginare i contagi da coronavirus Covid-19, e i titoli del settore turismo e delle compagnie aeree puntano verso l'alto alla borsa di Londra.La compagnia aerea irlandese Ryanair ha annunciato inoltre di prevedere un balzo delle prenotazioni di biglietti verso la Grecia, la Spagna e l'Italia.Le restrizioni imposte sul Regno Unito saranno allentate in diversi passi e, stando a quanto annunciato dal premier britannico, "in ogni fase saranno dipendenti dai dati, non dalle date".Il primo passo comporterà la riapertura delle scuole, nel Regno Unito, il prossimo 8 marzo. L'ultimo passo, pianificato per il 21 giugno, prevede l'abolizione di tutti i limiti e la riapertura di tutti i settori che nel frattempo rimarranno chiusi.Sono 17,7 milioni i cittadini UK che hanno ricevuto la loro prima dose del vaccino anti-Covid. "Stiamo viaggiando ora in un percorso a senso unico verso la libertà", ha detto Johnson, parlando in un discorso alla nazione di ieri sera.Un articolo di Bloomberg conferma che le prenotazioni dei biglietti aerei stanno balzando sulla scia del piano di Johnson volto a eliminare le restrizioni e le misure di lockdown, riaprendo così il turismo.Alla borsa di Londra il titolo Ryanair balza di oltre +1,5%, ed è boom per il titolo della compagnia low-cost rivale easyJet, che vola di quasi l'8%.