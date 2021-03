Stellantis in recupero sul Ftse Mib, sotto lente immaticolazioni. Domani i conti 2020

Daniela La Cava 2 marzo 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Stellantis recupera terreno a Piazza Affari, dove ora mostra un rialzo dello 0,3% a 13,972 euro all'indomani dei dati sulle immatricolazioni in Italia e in Francia. "Come a gennaio anche a febbraio immatricolazioni di mercato in calo sia in Italia che in Francia con Stellantis sottoperformante in entrambi i mercati", segnalano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione buy e target price di 18,7 euro sul gruppo nato dalla fusione tra FCA e i francesi di PSA. "Il confronto annuale è comunque ancora sfidante in quanto febbraio 2020 era stato solo sfiorato dai primi effetti della pandemia", aggiungono gli esperti in attesa dei risultati finanziari per il 2020 che verranno diffusi domani mattina. La conference call è prevista domani a partire dalle ore 15.30.