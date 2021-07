Stellantis: Ned Curic nominato chief technology officer

Redazione Finanza 20 luglio 2021 - 15:58

Stellantis ha nominato Ned Curic, attualmente vice presidente di Alexa Automotive, Amazon, chief technology officer (CTO) a partire dal 30 agosto 2021. Curic riporterà direttamente al ceo Carlos Tavares e gestirà tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo. Ned Curic, si legge nella nota, è un esperto riconosciuto a livello mondiale da diversi anni, con comprovato successo dal 2017 in Amazon come vice presidente di Alexa Automotive, responsabile della creazione dell’organizzazione commerciale e tecnologica della linea di business Automotive."Non vedo l'ora di iniziare a lavorare a stretto contatto con Ned che giocherà un ruolo fondamentale ed essenziale nel definire la direzione strategica della mobilità, dello sviluppo e della crescita futura della nostra azienda per essere all'avanguardia nel settore automobilistico. Ned si unisce a noi nel momento perfetto per plasmare Stellantis nel contesto di un cambiamento senza precedenti del nostro settore", ha commentato Carlos Tavares, ceo di Stellantis.