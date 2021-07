Startup danese Pleo diventa l'ultimo unicorno fintech d'Europa

Alessandra Caparello 6 luglio 2021 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Pleo, startup danese che vende software di gestione delle spese aziendali e carte di pagamento "intelligenti", valutata 1,7 miliardi di dollari, diventa l'ultimo unicorno fintech d'Europa. La start-up ha raccolto 150 milioni di dollari in un round di finanziamento co-guidato da Bain Capital Ventures e Thrive Capital e l'azienda è ora valutata 1,7 miliardi di dollari, rendendola l'ultima azienda fintech europea a raggiungere lo status di "unicorno".Pleo prevede di utilizzare i fondi raccolti per aumentare la sua presenza in paesi come il Regno Unito e aumentare il marketing e le Pubbliche Relazioni.La pandemia di coronavirus è stata un "acceleratore" per Pleo, ha detto il CEO Gibby Random, aggiungendo che la tendenza a lavorare da casa ha compensato il calo dei viaggi d'affari internazionali e la base di clienti della società è più che raddoppiata nel corso del 2020 a 17.000.