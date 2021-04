Startup: al via oggi bando Commissione europea da oltre 1 mld su innovazione e green

Redazione Finanza 9 aprile 2021 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Oggi la Commissione europea ha aperto i primi bandi del suo programma EIC Accelerator, ideato per sostenere idee imprenditoriali di successo. Il finanziamento del valore di oltre 1 miliardo di euro mira ad aiutare a espandere le startup e le piccole e medie imprese che hanno il potenziale per ottenere un impatto elevato. Oltre la metà dei finanziamenti è rivolta a innovazioni rivoluzionarie in qualsiasi campo, 495 milioni di euro sono invece stanziati per innovazioni che supportano il Green Deal europeo e le tecnologie digitali e sanitarie.L'acceleratore EIC si concentra sulle scoperte scientifiche o sui progressi tecnologici, che richiedono finanziamenti significativi per un periodo di tempo più lungo prima di poter generare rendimenti. Innovazioni che spesso hanno difficoltà ad attrarre finanziamenti perché i rischi e il tempo necessari sono generalmente troppo elevati.Sempre oggi, la Commissione ha aperto il programma EIC Pathfinder, con un budget di 168 milioni di euro. I team interdisciplinari di ricercatori possono richiedere sovvenzioni per la ricerca e l'innovazione che li sosterranno nella realizzazione delle loro idee rivoluzionarie e avranno un effetto positivo di trasformazione sulla nostra economia e società. Le sovvenzioni che variano da 3 a 4 milioni di euro si concentreranno su tecnologie rivoluzionarie che affronteranno le sfide globali e miglioreranno le nostre vite.