Squid Game mania: dopo la serie arriva il token. Valore rimbalza del 2.400% in 24 ore

Alessandra Caparello 29 ottobre 2021 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Un successo Squid Game, la serie tv trasmessa da Netflix e che ora fa proseliti anche nel mondo cripto dove è stato creato il token Squid. Lanciato come moneta esclusiva del progetto Squid Game, una piattaforma crypto play-to-earn, Squid è salita di quasi il 2.400% nelle ultime 24 ore, e la sua capitalizzazione di mercato è di oltre 174 milioni di dollari. La coin che prende il nome da Squid Game è stata inclusa fra i ‘Biggest Gainers’ (ovvero i token in maggior aumento) su CoinMarketCap. La piattaforma però ha emesso un avviso, dicendo che ha ricevuto "molteplici segnalazioni" da parte degli utenti che non sono in grado di vendere questo token sulla piattaforma Pancakeswap. Non è chiaro perché alcuni utenti non sono in grado di vendere i loro token, ma il white paper che descrive la moneta parla di una tecnologia anti-dumping che impedisce alle persone di vendere le loro monete se alcune condizioni non sono soddisfatte.

Squid il token ispirato alla serie di Netflix

Squid è l’ultima di una serie di criptovalute che negli ultimi tempi hanno assistito a grandi corse verso l'alto per nessuna ragione particolare, oltre alla buona pubblicitòà. La moneta Shiba inu ispirata ai meme, per esempio, ha raddoppiato il suo prezzo nell'ultima settimana. Squid, il token è stato lanciato come moneta esclusiva del progetto Squid Game - una piattaforma crypto play-to-earn. Il torneo online, che viene lanciato a novembre, imita i sei turni di gioco presenti nel suo omonimo show televisivo trasmeso su Netflix. Ma a differenza della serie tv "non forniamo conseguenze mortali!" Anche a differenza della serie, che ha riservato il gran premio a 38,5 milioni di dollari per il vincitore finale, questa simulazione virtuale di Squid Game non limiterà il massimo del bonus finale, né il numero di partecipanti. I giocatori dovranno, tuttavia, pagare un prezzo prestabilito in token per partecipare ad ogni gioco, e alcuni turni richiedono anche agli utenti di acquistare un NFT personalizzato, disponibile per la vendita sul loro sito web. Alcuni di questi NFT presentano personaggi dello show, comprese le guardie che indossano tute rosse che coprono l'intero volto come i personaggi della serie. Partecipare al gioco non è economico, visto che se si vuole prendere parte alla partita finale del torneo, si dovrà pagare 33.450 dollari, e acquistare un NFT.