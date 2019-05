Soros punta all'asset management svizzero e acquista il 3% di GAM

Alessandra Caparello 24 maggio 2019 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

LaSfm Uk Management ramo inglese della Soros Fund Management del finanziere George Soros ha acquisito il 3% della Gam, società elvetica di asset management, in forte difficoltà nel 2018 e dopo che il titolo ha perso tre quarti del suo valore in un anno. Le azioni di Gam stamani alla borsa di Zurigo sono salite di quasi il 9% a 4,5 franchi. Mentre non sono chiare le ragioni che hanno spinto Soros ad acquistare quote di GAM, l’operazione ha attirato l'attenzione di molti che si chiedono oggi quali siano le prossime mosse del miliardario sul nuovo versante elvetico.